B-Phot Oetingen

Eerstesteenlegging nieuwe STEAM-academie Oetingen begin 2026 gepland

In Oetingen vond de Dag van de Wetenschap voor het eerst plaats in de refter van basisschool De Oester en niet in de VUB STEAM-academie. Het gebouw kan de grote toeloop van geïnteresseerden die willen deelnemen aan één van de workshops niet aan. Dat moet binnenkort verleden tijd zijn, want de bouw van een nieuwe, grotere STEAM-academie komt nu wel heel dichtbij. "De eerste steen wordt in januari of februari gelegd en tegen eind 2027 moet het nieuwe gebouw een feit zijn," aldus Wendy Van Moer, directeur van de VUB STEAM Academie.

De nieuwe STEAM-academie in de voormalige dorpsschool moet een educatief centrum worden waar wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde elkaar ontmoeten. De nieuwbouw omvat onder andere een auditorium, een foyer, repair café, labo's en lokalen voor robotica, elektronica en fotonica. Verder krijggen ook de kunstacademie en bibliotheek er een plek. Kostprijs: 10 miljoen euro.

De VUB kijkt uit naar de opening, begin 2028. "We hopen veel kinderen te bereiken die op woensdagnamiddag en op zaterdag langskomen voor onze workshops techniek. Net zoals elk kind leert zwemmen, hopen we dat hier binnenkort ook elk kind meer leert over wetenschap en techniek," aldus Van Moer.

