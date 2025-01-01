Eerstesteenlegging nieuwe STEAM-academie Oetingen begin 2026 gepland

De nieuwe STEAM-academie in de voormalige dorpsschool moet een educatief centrum worden waar wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde elkaar ontmoeten. De nieuwbouw omvat onder andere een auditorium, een foyer, repair café, labo's en lokalen voor robotica, elektronica en fotonica. Verder krijggen ook de kunstacademie en bibliotheek er een plek. Kostprijs: 10 miljoen euro.

De VUB kijkt uit naar de opening, begin 2028. "We hopen veel kinderen te bereiken die op woensdagnamiddag en op zaterdag langskomen voor onze workshops techniek. Net zoals elk kind leert zwemmen, hopen we dat hier binnenkort ook elk kind meer leert over wetenschap en techniek," aldus Van Moer.