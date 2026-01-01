Justitiepaleis Brussel
© Pixabay

Beide ouders naar correctionele rechtbank om zich te verantwoorden voor dood van hun kind

Twee ouders uit Gooik zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Beiden moeten zich verantwoorden voor hun aandeel in de dood van hun baby.

Het slachtoffer is zes weken oud in 2024 wanneer de hulpdiensten worden verwittigd omdat het kind amper nog een teken van leven geeft. Dan al bestaat het vermoeden dat het kind aan de gevolgen van het shakenbabysyndroom is gestorven. De ouders van het kind worden opgepakt en in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie om te doden. De moeder wordt snel vrijgelaten, maar de vader blijft in voorlopige hechtenis.

In november besliste de raadkamer in Brussel om de vader door te verwijzen naar het hof van assisen, maar dat gaat niet door. Beide ouders worden doorverwezen naar correctionele rechtbank. De vader zal terechtstaan wegens opzettelijke slagen met de dood tot gevolg en opzettelijke slagen. Ook de moeder is doorverwezen. Ze moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim.

Meest bekeken

Het AZ Jan Portaels verkort de opnameduur, net als heel wat andere ziekenhuizen.
Samenleving

AZ Jan Portaels verkort opnameduur: "Kleiner ziekenhuis waar die 'one day' belangrijk element in is"

Ella en Wouter De Neve bezoeken de site met grootmoeder Edith die er nog woonde en werkte.
Economie
Cultuur

Historisch gebouw maakt plaats voor woonproject: "Twee moderne gebouwen met twintig ruime appartementen"

don 8 jan
Julian Staar, zaakvoerder van Les Eleveurs
Economie
Politiek

Hals hotel en restaurant vindt oplossing voor parkeerprobleem: "Samenwerking met Delhaize"

don 8 jan
De Lijn verbreekt het contract met de busmaatschappij die zonder geldigde verzekering leerlingen vervoerde.
Mobiliteit
Onderwijs

Busmaatschappij is contract met De Lijn kwijt na leerlingenvervoer zonder verzekering: "Adequaat gereageerd"

Ternats familiebedrijf G&A De Meuter wint Voka-KvK Vlaams-Brabant ondernemingsprijs Gangmaker regio West-Brabant
Economie
Vlaams-Brabant

Ternats familiebedrijf G&A De Meuter wint Voka-KvK Vlaams-Brabant ondernemingsprijs Gangmaker regio West-Brabant

Meer nieuws uit de regio

De Lijn verbreekt het contract met de busmaatschappij die zonder geldigde verzekering leerlingen vervoerde.
Mobiliteit
Onderwijs

Busmaatschappij is contract met De Lijn kwijt na leerlingenvervoer zonder verzekering: "Adequaat gereageerd"

De film over 'Tussen Velden en Verhalen' is op 8 februari te zien in het Baljuwhuis in Galmaarden
Samenleving
Cultuur

Ring-reeks ‘Tussen Velden en Verhalen’ trekt naar cultuurcentrum Baljuwhuis in Galmaarden

din 6 jan
Eerste meerjarenplanning van Pajottegem is klaar
Politiek

Eerste meerjarenplanning van Pajottegem is klaar: “Financiën in evenwicht als gevolg van schaalvoordelen door fusie”

woe 24 dec
Mobiliteit
Jeugd
Samenleving

De Lijn rijdt je in Pajottenland veilig 2026 binnen: “Zonder zorgen genieten van oudjaar”

woe 17 dec
Samenleving
Economie

Sociale kruidenier Twinkeltje verwacht toename van klanten: “Alle steun is welkom”

woe 17 dec