Beide ouders naar correctionele rechtbank om zich te verantwoorden voor dood van hun kind

Het slachtoffer is zes weken oud in 2024 wanneer de hulpdiensten worden verwittigd omdat het kind amper nog een teken van leven geeft. Dan al bestaat het vermoeden dat het kind aan de gevolgen van het shakenbabysyndroom is gestorven. De ouders van het kind worden opgepakt en in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie om te doden. De moeder wordt snel vrijgelaten, maar de vader blijft in voorlopige hechtenis.

In november besliste de raadkamer in Brussel om de vader door te verwijzen naar het hof van assisen, maar dat gaat niet door. Beide ouders worden doorverwezen naar correctionele rechtbank. De vader zal terechtstaan wegens opzettelijke slagen met de dood tot gevolg en opzettelijke slagen. Ook de moeder is doorverwezen. Ze moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim.