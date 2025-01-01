Sociale kruidenier Twinkeltje verwacht toename van klanten: “Alle steun is welkom”

Sinds maart van dit jaar schenkt RotaryClub Gaasbeek Pajottenland elke week 100 euro aan Twinkeltje in Pajottegem. De sociale kruidenier kan daarmee verse groenten en fruit aankopen voor honderden mensen in nood. “Die wekelijks steunen zetten we voort omdat we het Twinkeltje genegen zijn. Ze helpen mensen die het echt nodig hebben”, zegt Eric Bellemans van RotaryClub Gaasbeek Pajottenland. “Daarnaast schenken we nog eens 1.000 euro waarmee Twinkeltje tijdens deze eindejaarsperiode mensen die het moeilijk hebben een fijne feestdagen kan geven.”

De steun is meer dan welkom voor Twinkeltje. De sociale kruidenier verwacht namelijk meer vraag. “De beperking van de werkloosheid in de tijd zal zeker de toestroom naar de OCMW’s vergroten. Wij werken samen met vijf OCMW’s, dus we verwachten een toename van het aantal mensen dat noodgedwongen beroep zal moeten doen op voedselhulp. Dat kan ons in de problemen brengen, want het aanbod vandaag is wat het is. Elke vorm van steun is dan ook welkom”, zegt voorzitter Piet Vanthemsche.