Tuur uit Herne is beste leerling-vrachtwagenchauffeur van België: "Droom is grote machines en voertuigen besturen"

Tuur was goed voorbereid op de theoretische en de praktische proeven. "Veranderen van rijstrook met camion-remorque en inparkeren met trekker-oplegger in de hand en tegen de hand in de garage. We hebben die proeven al geleerd in het 5de jaar hier bij ons op school", zegt De Marie.

TECTURA is een van de weinige scholen die de opleiding tot vrachtwagenchauffeur aanbiedt. Het is al de tweede keer op rij dat TECTURA de winnaar van de WorldSkills leveren. "We hebben natuurlijk het grote voordeel dat we al 30 jaar bezig zijn met de school en de richting, dat we ook 10 voertuigen in totaal hebben", zegt Dimitri Geerts, Tuurs instructeur bij TECTURA Gent-Centrum. Zo kunnen ze extra oefenen, wat wel een groot pluspunt kan zijn."

Oefening baart kunst, maar Tuurs passie voor zwaar transport is hem met de paplepel ingegeven. "Mijn grote droom is grote machines en voertuigen besturen," zegt Tuur. "Het liefst in de agrowereld. Mijn vader transporteert in de landbouw en ik heb veel vrienden die zich bezighouden met landbouw."