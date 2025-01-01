Notenkrakkencampagne van coöperatie Cera is groot succes
Met ruim 36.000 kilo ingezamelde okkernoten is de vijfde editie van de Notenkrakkencampagne van de coöperatie Cera een groot succes. De noten gingen naar zorgateliers, waar mensen met een fysieke of mentale beperking ze kraakten.
Begin oktober riep coöperatie Cera de mensen op om okkernoten naar een ophaalpunt van de Notenkrakkencampagne te brengen. In zorgateliers zoals in Zonnelied in Lennik of de Okkernoot in Vollezele werden de noten gekraakt en vervolgens verwerkt tot notenolie.
Ook de vijfde editie van de Notenkrakkencampagne was een succes. De 36.000 kilo ingezamelde okkernoten zal 9.000 liter water opleveren. Een deel van de opbrengst van de actie gaat naar de zorgateliers.