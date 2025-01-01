Notenkrakkencampagne van coöperatie Cera is groot succes

Begin oktober riep coöperatie Cera de mensen op om okkernoten naar een ophaalpunt van de Notenkrakkencampagne te brengen. In zorgateliers zoals in Zonnelied in Lennik of de Okkernoot in Vollezele werden de noten gekraakt en vervolgens verwerkt tot notenolie.

Ook de vijfde editie van de Notenkrakkencampagne was een succes. De 36.000 kilo ingezamelde okkernoten zal 9.000 liter water opleveren. Een deel van de opbrengst van de actie gaat naar de zorgateliers.