Zonnelied- en Okkernootcliënten zijn Notenkrakken: "Ik heb zelfs geen blaren!"

Het is nog vroeg wanneer de cliënten van vzw Okkernoot en buurtbewoners in de Pajottegemse deelgemeente Vollezele noten rapen. "Het is ten eerste interessant dat de buurt eens naar binnen komt en kennismaakt met het zorglandschap", zegt Jobina Houthuys, coördinator bij vzw Okkernoot. "En het is fijn om die noten samen te kraken. Het geeft een duidelijke activiteit en tijdens die activiteit ontspannen onze cliënten ook heel erg."

Cera organiseert de Notenkrakkenactie al voor de vijfde keer. De herfstactie brengt ook nog eens geld in het laatje voor zorgateliers. "We creëren zinvol werk voor de zorgateliers", zegt Alain Baeck, adviseur bij Cera. "De notenolie wordt aan onze vennoten doorverkocht aan een mooie prijs. Maar ondertussen hebben we ook dat gamma al uitgebreid want notenolie kan ook gebruikt worden voor verzorgingsproducten. Ook daar kunnen zorgateliers aan meewerken."

Na het rapen komt het kraken. Daarin is Marcela Dos van vzw Zonnelied in Lennik erg bedreven. "Ik heb zelfs geen blaren!", klinkt het. Marcela en haar collega-Notenkrakken weten waarom ze het doen. "Als beloning gaan we dan naar het Notenkrakkerfestijn in Bokrijk en da's ook super om te doen", zegt Zonneliedbegeleider Nele Marijsse. "Dan weten ze: we kraken hier noten en we weten waarvoor we beloond worden."

Heb je zelf een notelaar in de tuin? Volg dan deze link en draag je nootje bij aan de actie.