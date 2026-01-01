Vlaams Belang hekelt een Franstalige sticker op een pakjesautomaat in Lennik

Vlaams Belang hekelt Franstalige sticker op pakjesautomaat in Lennik, bpost erkent fout

Vlaams Belang reageert verontwaardigd op de plaatsing van een nieuwe pakjesautomaat van bpost in Lennik in de Karel Keymolenstraat, waarop de instructies uitsluitend in het Frans worden weergegeven. Volgens de partij is dat een schending van de taalwetgeving. Bpost gaat de sticker zo snel mogelijk vervangen door een Nederlandstalig exemplaar.

Op een pakjesautomaat van bpost in Lennik plakken Franstalige instructies. Om het probleem zichtbaar te maken, hebben lokale mandatarissen van Vlaams Belang een zelfklever aangebracht met daarop de boodschap ‘Hier spreekt men Nederlands’. “Van een overheidsbedrijf als bpost mag verwacht worden dat het het goede voorbeeld geeft,” stelt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Filip Rooselaers. “In Vlaams-Brabant hoort dienstverlening op het openbaar domein in het Nederlands te gebeuren. Dit is geen detail, maar wetgeving van openbare orde.”

Ook Kamerlid Kurt Moons reageert scherp. “We willen met de zelfklevers duidelijk maken dat Nederlands in Vlaams-Brabant de norm is en dat die norm ook gerespecteerd moet worden,” klinkt het. “Als men vandaag eentalig Frans toelaat op zo’n toestel, normaliseert men stap voor stap de verfransing. Dat mogen we niet laten passeren.”

Bpost: “Fout wordt snel rechtgezet”

Bpost laat weten dat het om een logistieke fout gaat. “Het gaat om een tijdelijke sticker die verkeerdelijk in het Frans is”, zegt Mathieu Goedefroy van bpost. “De nieuwe boxen worden pas na enkele dagen volledig bestickerd met eentalige Nederlandstalige instructies. We willen altijd en overal de taalwetgeving respecteren, dus plakken vandaag nog een nieuwe tijdelijke sticker in het Nederlands.”

Ook burgemeester van Lennik Irina De Knop nam intussen contact op met bpost. “We mogen als gemeente de sticker niet zelf verwijderen”, zegt De Knop. “Eenmaal de pakjesautomaat actief is, is Nederlands de eerste taal. Er kan wel gekozen worden voor Frans of Engels door de gebruiker zelf. Ik heb ook melding gemaakt zodat dergelijke fouten in de toekomst vermeden worden.”

