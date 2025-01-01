Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

Er zit nog steeds te veel GFT, PMD, textiel en papier en karton in de restafvalzakken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van afvalintercommunale Intradura, die actief is de Noordrand, de Vlaamse Rand en het Pajottenland. Da's jammer voor het milieu, maar ook voor onze portefeuille, want zo'n restafvalzak is veel duurder dan de andere. En binnenkort komt er bij de prijs van een zak 25 procent bij.

Medewerkers van Intradura snijden restafvalzakken open om na te gaan of we wel goed sorteren. Ze houden steekproeven door de zakken opnieuw uit te sorteren. Vervolgens worden de verschillende bakken met afval gewogen om de hoeveelheden van de soorten afval te berekenen. Twee jaar geleden organiseerde de afvalintercommunale ook al eens zo'n steekproef. Toen bleek dat de helft van het afval in een restafvalzak fout gesorteerd was.

Binnenkort stijgt de prijs van een rol restafvalzakken van 60 liter van 2 naar 2,5 euro. Zakken van 30 liter worden 25 cent duurder en zullen 1,25 euro per rol kosten. Intradura voert de prijsverhoging door, omdat alle kosten flink zijn gestegen. Voor de burger is dit een goede aanleiding om nog beter te sorteren, klinkt het. "Als we echt heel goed sorteren, produceren we veel minder restafval en heb je dus minder zakken voor restafval nodig. Bovendien zijn de zakken voor PMD, GFT en papier en karton goedkoper dan de restafvalzakken," legt Hilde Fauconnier, deskundige Afvalpreventie uit.

De andere zakken blijven goedkoper, maar stijgen ook in prijs. "We kunnen niet anders," klinkt het bij Intradura. "De septemberverklaring van de Vlaamse Regering was een kantelpunt." Er komen namelijk extra milieuheffingen op restaanval en een kilometerheffing die impact zal hebben op de dienstverlening van de afvalintercommunale. De nieuwe prijzen gaan in op 1 januari.

