RSCA Futsal verliest leidersplaats; Antwerpen geeft les in snelheid en nederigheid

Paars-wit leek in de eerste minuten de match naar de eigen hand te kunnen zetten. Schoten van Grello en warempel Deivao waren veelbelovend. Maar gaandeweg nam de thuisploeg het initiatief helemaal over. Zaaf zorgde voor het eerste Antwerpse gevaar, maar het was Sababti die een flitsende counter netjes afrondde. Vier minuten later kreeg Anderlecht het heel warm. Deivao loste een houdbare bal en Sababti tikte zijn tweede van de avond binnen.

RSCA leek aangeslagen, het was bij momenten pompen of verzuipen. Een time-out van coach Martinez bracht enige opluchting. Cainan kon met een schot op halve afstand de aansluitingstreffer aantekenen. De thuisploeg bleef dreigender, gretiger, doortastender. De Brusselaars probeerden de bakens te verzetten met schoten en stilstaande fasen, maar uitgespeelde kansen waren er voor de rust nauwelijks.

Na de herneming eiste RSCA weliswaar meer de bal op, maar het was toch wachten tot het halfuur, vooraleer Gaucho een eerste uitgespeelde kans kreeg in de match. Antwerpen bleef de zaken verstandig aanpakken. Deivao bracht de bal slecht in het spel en Vrancken trapte zowaar de 3-1 binnen. Even kwam er opnieuw paarse hoop, toen Tarakanovs een solo mooi afwerkte. De bezoekers gingen met vliegende keeper spelen, maar dat hield risico’s in. In de slotfase kon Buyl een foutje afstraffen en de 4-2-eindscore op het bord zetten.

Reactie Steven Dillien

“Antwerpen heeft de zaken heel goed aangepakt, daar valt weinig op aan te merken. Ze speelden volgens hun kwaliteiten en hebben dat goed benut. Het feit dat we drie matchen in één week spelen, mag geen verontschuldiging zijn. De thuisploeg won verdiend, ze deden wat ze moesten doen. We verloren drie punten, maar uiteindelijk zal alles in de play-offs beslist worden. Het komt er voor ons op aan om ons vrijdag te herpakken in Hasselt.”