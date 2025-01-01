Dag van de Vrachtwagenchauffeur: "Respect vragen voor onze chauffeurs"

"Wij zijn in Zellik met 204 chauffeurs die de distributie doen voor een retailer in België, Delhaize. Onze chauffeurs zijn super belangrijk. Dankzij hen kan je straks gaan feesten. Voor ons is hun veiligheid uiteraard heel belangrijk. Onze chauffeurs moeten veilig kunnen vertrekken, maar ook veilig thuiskomen," steekt Wim Willocx, Unit Manager van Van Moer Logistics van wal.

Ook de socialistische vakbond vraagt op deze Dag van de Vrachtwagenchauffeur aandacht voor de veiligheid. En die begint bij de chauffeur zelf. "We werken allemaal met onze smartphone, ook onze chauffeurs hebben die nodig voor hun job. Daarom roepen we hen op die zeker niet achter het stuur te gebruiken," aldus Sandra Langenus, vakbondsafgevaardigde bij BTB-ABVV. Wim Willockx vult aan: "Vanaf 2026 is er een verplichting in Europa voor detectie in de cabine. Vanaf dat een chauffeur zijn smartphone gebruikt, gaat er een alarm af. Dan weet de chauffeur ook dat hij dat niet mag doen."

Maar op deze dag sensibiliseert de transportsector alle bestuurders, want zich door het drukke verkeer manoeuvreren, is niet altijd evident voor een vrachtwagenchauffeur. "In onze regio is het moeilijk om de Ring rond Brussel te vermijden. Dat geeft toch altijd stress bij onze chauffeurs. Er zijn de files, het is er druk", vervolgt Langenus. Vrachtwagenchauffeur Christophe Sluys roept bestuurders van een personenwagen alvast op om rekening te houden met de grote vrachtvoertuigen. "Houd afstand en lees het verkeer, dat scheelt een pak," zegt hij.

En manager Wim Willockx heeft nog een verzoekje: "Het zou zinvol zijn om mensen met een rijbewijs B eens te laten meerijden met een vrachtwagen. Dat zou een betere inkijk geven in wat wij dagelijks doen en hoe we door het verkeer moeten geraken."