Verkeersboetes gaan fors de hoogte in: “Automobilist opnieuw geviseerd om de staatskas te spijzen”

De duurdere verkeersboetes is volgens de federale regering een noodzakelijk om het budget van de overheid op orde te krijgen. Mobiliteisorganisatie Touring benadrukt dat het amper nog verbaast dat opnieuw naar automobilisten, motorrijders en truckers wordt gekeken om extra middelen te genereren. “Terwijl het een groep is die al een zeer zware fiscale bijdrage levert. België behoort tot de duurste landen om een auto te bezitten en te gebruiken,” zegt Touring. “De automobilist wordt eens te meer geviseerd om de staatskas te spijzen. De accijnzen zullen stijgen waardoor brandstof duurder wordt en ook de onmiddellijke inningen en boetes worden duurder.”

Touring stelt zich eveneens vragen bij de impact van de verhogingen op de verkeersveiligheid. “Touring twijfelt eraan of deze verhoging werkelijk tot een grotere verkeersveiligheid zal leiden, en dat zou uiteindelijk toch de voornaamste bedoeling moeten zijn”, klinkt het. “Niet de boetehoogte, maar wel gerichte controles op het juiste moment en op de juiste locatie zorgen voor een grotere kans op gedragsverandering en dus voor meer verkeersveiligheid.” Ook verkeersinstituut Vias zegt dat vooral de pakkans omhoog moet in plaats van het bedrag van de boete.

Ook de bedragen van strafrechtelijke boetes uitgesproken door een rechter, gaan de hoogte in. Nu worden die nog met acht vermenigvuldigd, dat wordt vanaf volgend jaar tien. Als je dan een boete krijgt van 50 euro, zal je 500 in plaats van 400 euro moeten betalen.