Internationale Dag van de Vrijwilliger: "Onze vrijwilligers zijn werkelijk goud waard"

Feestzaal De Edele Brabant in de Pajottegemse deelgemeente Herne zoemt van bedrijvigheid. Vanavond vindt in de Edele Brabant het Dankfeest plaats om de vele vrijwilligers van Samana te bedanken voor hun dagelijkse inzet. Het is namelijk Internationale Dag van de Vrijwilliger en die valt toevallig samen met de 75ste verjaardag van Samana.

Katrien Demaerschalk, die de Samanavrijwilligers ondersteunt, weet wat mensen die zich belangeloos inzetten waard zijn. "Zonder vrijwilligers heb je geen huisbezoeken, voor mensen die chronisch ziek zijn en eenzaam zijn. Zonder vrijwilligers heb je geen ontmoetingsmomenten", zegt Demaerschalk. "Wij vinden het zo belangrijk dat mensen kunnen genieten in hun huis van iemand die komt met een luisterend oor. En onze vrijwilligers die zijn werkelijk goud waard."

Eén van die vrijwilligers is Cindy Van Oudenhove, de voorzitter van Samana Leerbeek. Vrijwilligerswerk is voor beide partijen waardevol. "De vriendschap en de liefde die je van mensen krijgt, door gewoon een luisterend oor te zijn, dat doet deugd", zegt Cindy. "Ja, dat geeft enorm veel waarde aan ons."

Bij Samana is er altijd plaats voor nog meer vrijwilligers. "Ik zeg het: twijfel niet, doe het", zegt Cindy. "Want ik had ook heel lang getwijfeld, maar het spijt me dat ik er nooit niet eerder aan ben begonnen."