© Harvey van Diek

Boeren in de bres voor akkervogels: "Voedsel, dekking en geschikte broedplaatsen in de lente"

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei beloont landbouwers die in de bres springen voor akkervogels. Laten de boeren hun graan- of maïsstoppel tijdelijk onbewerkt, dan krijgen ze een vergoeding.

De geelgors en de patrijs, typische akkervogels, hebben honger en zoeken nestgelegenheid. Daarom zoekt Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei boeren. "Zij die hun graan- of maisstoppel een half of volledig jaar onbewerkt willen laten liggen ontvangen een vergoeding van 750 euro per hectare of 1500 euro per hectare", klinkt het bij het Regionaal Landschap. "Een stoppelveld is belangrijk omdat akkervogels hier in de winter voedsel en dekking vinden en in de lente geschikte broedplaatsen."

Volgens het Regionaal Landschap doet een jaar of een half jaar rust de bodem goed en zo krijgen bijvoorbeeld loopkevers, een natuurlijke plaagbestrijder, de kans om te overwinteren. "Tijdens het vroege voorjaar kan de stoppel ook dienen als afleidingsperceel om vogels weg te lokken van kiemplantjes op de nabijgelegen akkers", zegt Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Het Regionaal Landschap heeft nog een vergoeding in petto voor landbouwers die een graanrand niet oogsten. "Hiervoor ontvang je 2000 euro per hectare. Een graanrand bewijst zijn nut, want tijdens de herfst en winter levert die voedsel aan akkervogels, en in het bijzonder aan geelgorzen", klinkt het. "Het inzaaien van een graanrand vergt bovendien geen extra inspanningen, want die kan tegelijk met de inzaai van een perceel als geheel kan gebeuren."

Let op, de vergoedingen zijn voorzien voor akkerbouwpercelen gelegen in of nabij de beheergebieden voor akkervogels.

Meest bekeken

Minister Brouns stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “400 meetputten in Vlaanderen hebben nu sensor”
Groen

Vlaamse Milieumaatschappij stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “700 sensoren volgen live grondwaterpeil in Vlaanderen"

Zemst wil deze legislatuur bijna 60 miljoen investeren
Politiek

Zemst wil deze legislatuur bijna 60 miljoen euro investeren, maar: “We vragen onze inwoners een kleine inspanning”

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen
Justitie

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen: “Misbruik van vertrouwen”

Dilbeek investeert volgende 6 jaar 100 miljoen euro: “80 miljoen voor wegen en gebouwen”
Politiek

Dilbeek investeert volgende 6 jaar 100 miljoen euro: “80 miljoen voor wegen en gebouwen”

Samenleving
Vlaamse Rand

Vernieuwd dagcentrum De Keper in Dilbeek opent de deuren: "Druk op mantelzorgers verlichten"

maa 1 dec

Meer nieuws uit de regio

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen
Justitie

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen: “Misbruik van vertrouwen”

Franse gangster en zijn ouders moeten worden opgegraven in onderzoek naar Bende van Nijvel
Justitie

Franse gangster en zijn ouders moeten worden opgegraven in onderzoek naar Bende van Nijvel

Sport

Isaac Kimeli niet naar EK Veldlopen in Portugal

Samenleving

Verhasselt is nieuwe Star Chef van Brussels Airlines: "Kruipt een jaar werk in"

din 2 dec
Samenleving

Notenkrakkencampagne van coöperatie Cera is groot succes

din 2 dec