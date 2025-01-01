Vernieuwd dagcentrum De Keper in Dilbeek opent de deuren: "Druk op mantelzorgers verlichten"

In Dilbeek opent vandaag CDV De Keper. Met de opening van het vernieuwde centrum wil Groep Dilbeek mensen met een zorgnood in de eigen gemeente opvangen tijdens de dag. "Tegelijk biedt het een adempauze aan mantelzorgers, die hun dierbaren met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan een professioneel team", klinkt het.

Het dagcentrum bevindt zich op de Breugheldalsite, in de buurt van verschillende andere zorgdiensten van Groep Dilbeek zoals woonzorgcentrum Breugheldal, de assistentiewoningen en het lokaal dienstencentrum In Kompanie. "Dankzij die geïntegreerde aanpak kunnen personen met een zorgnood en hun mantelzorgers rekenen op een vlotte overgang tussen verschillende vormen van ondersteuning, afhankelijk van hun zorgbehoefte", klinkt het bij de gemeente. "Een multidisciplinair team staat klaar om samen met de bezoeker en zijn sociaal netwerk te werken aan één doel: zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis blijven wonen, in verbinding met de gemeenschap."