17-jarige jongen vrijgelaten nadat hij 10 kilogram cannabis binnensmokkelt via de luchthaven

Werkstraf voor Zaventemse thuisverpleegkundige die cliënten oplichtte

De correctionele rechtbank in Brussel veroordeelde een thuisverpleegkundige die cliënten oplichtte tot een werkstraf van 175 uur. In totaal heeft de vrouw meer dan 600.000 euro afgetroggeld.

Met een verhaal over een dure kankerbehandeling in Duitsland ontfutselde de verpleegkundige sinds 2015 geld aan haar cliënten. Heel wat vooral bejaarde cliënten gingen mee in het verhaal en 'leenden' de vrouw bedragen van 2.500 euro tot 50.000 euro. Eén cliënt ging zelfs zover de thuisverpleegkundige 357.000 euro te lenen. De familie van het slachtoffer ontdekte de stortingen, vlak voor het overlijden van de persoon. Zo ging de bal aan het rollen.

Het parket van Halle-Vilvoorde ontdekte dat de verpleegkundige meer dan 600.000 euro van haar cliënten leende. Het leewendeel, zo'n 490.000 euro betaalde ze nooit terug. Ter verdediging van de vrouw werd opgeworpen dat ze weldegelijk een dure kankerbehandeling in Duitsland heeft ondergaan en dat ze alles probeert terug te betalen, al zal dat nog lang duren.

De rechtbank oordeelde dat de thuisverpleegkundige de cliënten heeft bedrogen. Daarom krijgt de vrouw een werkstraf van 175 uur.

Meest bekeken

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A
Sport

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A

Mobiliteit

NMBS breidt treinaanbod in de regio uit: "Enorm veel vraag"

Politiecontrole
Justitie

Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

don 27 nov
Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair
Samenleving

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair: “Eén van de gezelligste activiteiten van het jaar”

17-jarige jongen vrijgelaten nadat hij 10 kilogram cannabis binnensmokkelt via de luchthaven
Justitie

Werkstraf voor Zaventemse thuisverpleegkundige die cliënten oplichtte

Meer nieuws uit de regio

Groen

Vzw Coördinatie Zenne organiseert conferentie over de Woluwe: “Water stopt niet aan gewestgrenzen”

vrij 28 nov
Frituur Kerkplein Zaventem
Samenleving

Geplande herinrichting Kerkplein komt er niet; gemeente zoekt nieuwe friturist

don 27 nov
De eerste steen van het nieuwe woonproject WOL U is gelegd
Wonen

Eerste steen voor 199 woningen en landschapspark in Woluwedal

woe 26 nov
Brussels Airport
Economie

Meer dan de helft van aankomende vluchten geschrapt op Brussels Airport, economische schade loopt verder op

din 25 nov
Justitie

Vandalen bekrassen 22 wagens: politie onderzoekt camerabeelden

din 25 nov