Werkstraf voor Zaventemse thuisverpleegkundige die cliënten oplichtte

Met een verhaal over een dure kankerbehandeling in Duitsland ontfutselde de verpleegkundige sinds 2015 geld aan haar cliënten. Heel wat vooral bejaarde cliënten gingen mee in het verhaal en 'leenden' de vrouw bedragen van 2.500 euro tot 50.000 euro. Eén cliënt ging zelfs zover de thuisverpleegkundige 357.000 euro te lenen. De familie van het slachtoffer ontdekte de stortingen, vlak voor het overlijden van de persoon. Zo ging de bal aan het rollen.

Het parket van Halle-Vilvoorde ontdekte dat de verpleegkundige meer dan 600.000 euro van haar cliënten leende. Het leewendeel, zo'n 490.000 euro betaalde ze nooit terug. Ter verdediging van de vrouw werd opgeworpen dat ze weldegelijk een dure kankerbehandeling in Duitsland heeft ondergaan en dat ze alles probeert terug te betalen, al zal dat nog lang duren.

De rechtbank oordeelde dat de thuisverpleegkundige de cliënten heeft bedrogen. Daarom krijgt de vrouw een werkstraf van 175 uur.