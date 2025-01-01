Brussels Airport

Meer dan de helft van aankomende vluchten geschrapt op Brussels Airport, economische schade loopt verder op

Brussels Airport wordt andermaal zwaar getroffen door de driedaagse stakingsactie. Nadat het eerder al alle vertrekkende vluchten schrapte morgen, blijkt nu ook dat de helft van de verwachte aankomende vluchten niet doorgaan. De dagen na de staking verwacht Brusselse Airport extra drukte. Volgens Voka-KvK Vlaams-Brabant loopt de economische schade door de vele acties dit jaar in onze regio op tot meer dan 70 miljoen euro.

Door de nationale vakbondsactie morgen, waaraan het veiligheidspersoneel en bagageafhandelaars aan deelnemen, schrapte Brussels Airport vorige week al meer dan 200 vertrekkende vluchten. Daar komt nu ook de helft van de aankomende vluchten bij. Van de 203 verwachtte vluchten, zullen er maar 93 plaatsvinden. “We betreuren de hinder door deze vakbondsactie. Doordat vertrekkende passagiersvluchten geannuleerd worden, zijn er ook annuleringen van aankomende vluchten”, klinkt het bij Brussels Airport.

Brussels Airport verwacht vandaag en donderdag extra drukte en vraagt passagiers om op tijd te komen. Het is al de zevende keer dit jaar dat het vliegverkeer op de luchthaven in Zaventem verstoord wordt door vakbondsacties. Werkgeversorganisatie Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant waarschuwt voor de gevolgen van de acties voor onze regio.

"Dit is onaanvaarbaar en onverantwoordelijk", zegt algemeen directeur Kris Claes. "Als we zien dat we geo-politiek, maar ook in België, Vlaanderen en Vlaams-Brabant in economisch moeilijke tijden zitten, is het onverantwoord dat de vakbonden opnieuw voor drie dagen een stakingsaanzegging doen en effectief hun mensen oproepen om dit te doen. De economische schade loopt voor onze regio op tot meer dan 70 miljoen euro."

