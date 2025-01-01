Vandalen bekrassen 22 wagens: politie onderzoekt camerabeelden

De feiten dateren van 10 en 11 november maar raakten nu pas bekend. “Het klopt inderdaad dat er verschillende voertuigen bekrast werden in het weekend van 10 en 11 november”, zegt woordvoerster Jana Berghman van de lokale politie Zaventem. “De beschadigde wagens stonden geparkeerd in de Kleine Bosstraat, het Tiendeschuurveld, het W. Servranckxplein en het Hendrik Thumasplein.”

De politie startte meteen een buurtonderzoek op. “Er werd een buurtonderzoek uitgevoerd en de camerabeelden worden geanalyseerd”, aldus Berghman. Over een mogelijke dader is voorlopig nog niets bekend. Volgens de politie hebben zich na dat bewuste weekend geen nieuwe gevallen voorgedaan. “Het onderzoek is nog steeds lopende.”