Vandalen bekrassen 22 wagens: politie onderzoekt camerabeelden

In Sint-Stevens-Woluwe zijn onlangs maar liefst 22 geparkeerde wagens beschadigd. De voertuigen werden op meerdere locaties bekrast, wat wijst op een gerichte vandalenactie.

De feiten dateren van 10 en 11 november maar raakten nu pas bekend. “Het klopt inderdaad dat er verschillende voertuigen bekrast werden in het weekend van 10 en 11 november”, zegt woordvoerster Jana Berghman van de lokale politie Zaventem. “De beschadigde wagens stonden geparkeerd in de Kleine Bosstraat, het Tiendeschuurveld, het W. Servranckxplein en het Hendrik Thumasplein.”

De politie startte meteen een buurtonderzoek op. “Er werd een buurtonderzoek uitgevoerd en de camerabeelden worden geanalyseerd”, aldus Berghman. Over een mogelijke dader is voorlopig nog niets bekend. Volgens de politie hebben zich na dat bewuste weekend geen nieuwe gevallen voorgedaan. “Het onderzoek is nog steeds lopende.”

Meest bekeken

Veldrijder Wies Nuyens werkt aan de weg terug na zware knieblessure
Sport

Veldrijder Wies Nuyens werkt aan de weg terug na zware knieblessure: “Deze winter kan bepalend zijn voor de rest van mijn carrière”

maa 24 nov
Evocatie Kunstacademie Halle
Jeugd
Cultuur

Totaalspektakel Kunstacademie Halle over 800 jaar stadsrechten in Sint-Martinusbasiliek

maa 24 nov
Sport

Londerzeel weet weer wat verliezen is. Bocholt wint met 1-3.

zon 23 nov
Sport

RSCA Futsal krijgt stevige tik Europees, paars-wit botst op ijzersterk Kairat

Een simulatiebeeld van de nieuwe sport- en jeugdsite op de Vetweyde in Opwijk
Politiek

Meerjarenplan Opwijk: pak investeringen, maar schuld verdubbelt

maa 24 nov

Meer nieuws uit de regio

Lenneke Marelaan in Zaventem
Justitie

15 maanden cel met uitstel nadat kogel slaapkamer 15-jarig meisje doorboort

Mobiliteit

Man overlijdt na val over tractorsluis: "Verborgen onder een dikke laag bladeren"

don 20 nov
Brussels Airport
Mobiliteit

Door staking vertrekt volgende week woensdag geen enkel vliegtuig op Brussels Airport

woe 19 nov
Minder treinen van en naar Brussels Airport door werken aan het spoor: “Bouw extra reistijd in”
Mobiliteit

Minder treinen van en naar Brussels Airport door werken aan het spoor: “Bouw extra reistijd in”

woe 19 nov
De luchthaven in Zaventem
Justitie

Duo in de luchthaven betrapt met 108 kilogram cocaïne: "Reken op 40 euro per gram"

maa 17 nov