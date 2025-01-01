Vzw Coördinatie Zenne organiseert conferentie over de Woluwe: “Water stopt niet aan gewestgrenzen”

Meer dan 70 waterbeheerders, beleidsmakers en burgers kwamen samen in de Woluwevallei in Zaventem voor een interregionale conferentie die het blauwgroen netwerk in de vallei in de kijker zet. “De voorbije decennia brachten verschillende indrukwekkende waterprojecten de Woluwe weer naar boven”, aldus Jan Lippens van vzw Coördinatie Zenne.

Ruimte voor water

De rivier de Woluwe ontspringt in het Brusselse Zoniënwoud en slingert zich langs parken, vijvers en boulevards een weg tot in het Vlaamse Gewest, waar een groot deel van de rivier in ondergrondse kokers stroomt, alvorens uit te monden in de Zenne in Vilvoorde. De laatste jaren zijn er projecten die die ondergrondse Woluwe weer naar boven willen brengen. De openlegging van de rivier en haar zijbeken geeft ruimte aan water, voorkomt wateroverlast door een betere waterbuffering bij regenval en draagt bij aan biodiversiteit en een leefbare omgeving.

Veel beweging in een complexe vallei

Water- en gebiedsbeheerders van beide kanten van de gewestgrens kwamen aan het woord. De Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en Regionaal Landschap Brabantse Kouters gaven een stand van zaken in het Vlaamse gedeelte van het Woluwebekken.

Een terreinbezoek bracht de meer dan 70 aanwezigen langs enkele gerealiseerde projecten: de openlegging van de Woluwe in het Maloupark, de Natura 2000-site van Hof Ter Musschen, het recent heraangelegde Woluwedalpark in Sint-Stevens-Woluwe en de werken aan de Ring. Bij die laatste wordt de openlegging van de Woluwe meegenomen in de mobiliteitsprojecten aan de ring, een ingreep die voorzien is tegen 2028.

Water stopt niet aan administratieve grenzen

Vzw Coördinatie Zenne, de organisator van de conferentie, hoopt dat de bijeenkomst een mooi startpunt kan zijn voor een structurele kennisuitwisseling over water tussen Vlaanderen en Brussel. “We vragen aan beleidsmakers om – ondanks het feit dat water een gewestelijke bevoegdheid is – een plek te geven aan een doordacht interregionaal plan om van het Woluwebekken één leefbare en klimaatrobuuste vallei te maken. We merken dat er heel wat bereidheid is om samen te werken, mits een duidelijk kader en ruimte van bovenaf. Water stopt niet aan administratieve grenzen”, klinkt het.