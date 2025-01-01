15 maanden cel met uitstel nadat kogel slaapkamer 15-jarig meisje doorboort

Ongeveer een jaar geleden werd de Lenneke Marelaan opgeschrikt door een luide knal. Een kogel doorboorde het raam van een kamer waar op dat moment een meisje sliep. De kogel bleek afgevuurd vanuit een appartement aan de overkant van de straat, waar drie mensen een drugsfeestje hielden.

De rechtbank is van mening dat de beklaagde nooit de bedoeling had om iemand te raken, en veroordeelt hem enkel voor verboden wapenbezit en het bezit van verdovende middelen. De twee andere beklaagden krijgen werkstraffen voor drugsbezit en witwassen.