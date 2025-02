Kogel doorboort raam van 15-jarig meisje in Zaventem: drie verdachten opgepakt

In de nacht van 10 op 11 november werd een gezin uit de Lenneke Marelaan opgeschrikt door een luide knal. Een kogel had het raam van de slaapkamer van hun 15-jarige dochter verbrijzeld en zou op minder dan tien centimeter van het meisje zijn gepasseerd, waarna de kogel zich een muur inboorde.

Het schot bleek afgevuurd te zijn vanuit een appartement aan de overkant van de straat. Volgens Het Laatste Nieuws trof de politie er drie mannen aan die aan het feesten waren en werden er ook drugs aangetroffen. “We kunnen bevestigen dat er een schietincident heeft plaatsgevonden waarbij drie verdachten werden aangehouden”, zegt Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Ze werden in verdenking gesteld voor feiten van poging doodslag, verkoop van verdovende middelen in het kader van een vereniging en illegale dracht van een vergunningsplichtig vuurwapen zonder te beschikken over de vereiste vergunning.”

Twee verdachten werden inmiddels vrijgelaten door de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling. De derde verdachte, de vermoedelijke schutter, zit nog steeds in voorlopige hechtenis in afwachting van het verdere onderzoek. Zijn aanhouding werd vorige week nog verlengd door de raadkamer.