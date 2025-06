Nieuwe ontmoetingsplek voor Acaciawijk: "Kinderen moeten dicht bij huis kunnen spelen"

De Acaciawijk heeft een nieuwe ontmoetingsplek. Het Zaventemse gemeentebestuur zakte vandaag af naar de wijk in SInt-Stevens-Woluwe om de speeltuin officieel te openen. “Kinderen moeten kunnen spelen dicht bij huis, zeker in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is", zegt schepen van Jeugdbeleid Lukas Schillebeeckx. "Deze speeltuin is meer dan wat toestellen: het is een plek waar buren elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen herinneringen maken.”

Via burgerparticipatie kwam het ontwerp voor de ontmoetingsplek tot stand. De gemeente werkte daarvoor samen met Kiemkracht en woonmaatschappij Woontrots. De provincie Vlaams-Brabant droeg 20.000 van de 36.000 euro bij aan het project. “Zo’n speelterrein voor kinderen zal zeker uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor jong en oud, wat de sociale contacten in deze kwetsbare buurt verstevigt”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

"Woontrots gelooft zeer sterk dat een thuis meer is dan vier muren. We zetten ons actief in voor sterke buurten waar mensen zich verbonden voelen", zegt Björn Mallants, algemeen directeur van de woonmaatschappij Woontrots. "Intussen vernieuwen we in dezelfde wijk ook al onze woningen via het innovatieve ‘inschuifwijken’-project, waarmee we dankzij steun van de Vlaamse overheid langdurige werfsituaties voor bewoners vermijden."