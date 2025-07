Strenge straffen voor smokkelaars van glasaaltjes

Glasaaltjes zijn een delicatesse in bepaalde Aziatische landen. De diertjes krijgen bepaalde medicinale krachten toegeschreven en leveren op de zwarte markt al snel enkele duizenden euro's per kilogram op. Maar het is een beschermde soort opgenomen op de CITES-lijst Appendix II, het verdrag dat de internationale handel in beschermde planten en dieren regelt. Ingrid Moriau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde, laat weten dat glasaalhandel binnen de Europese Unie aan vangstquota is onderworpen. Uitvoer is zelfs volledig verboden.

Het onderzoek naar de illegale internationale handel in glasaaltjes startte oorspronkelijk in Frankrijk en bracht banden aan het licht met Aziatische tussenpersonen die in de regio Parijs gevestigd waren en die de smokkeluitvoer via Europese luchthavens organiseerden. Deze laatsten gebruikten ook de luchthaven in Zaventem en kwamen hierdoor in het vizier van de Belgische douane-, politie- en CITES-dienst. De Belgische douane ontdekte in februari 2023 op de luchthaven in Zaventem bij een controle van een vlucht met bestemming Doha in de ruimbagage 140 kilogram glasaaltjes. Zes personen werden gearresteerd en het onderzoek werd overgenomen en verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde. In april 2023 volgden er twee huiszoekingen in Antwerpen waarbij drie personen werden gearresteerd en 150 kilogram glasaaltjes in beslag werden genomen. In juni 2023 werd nog een persoon gearresteerd.

Er werd tijdens het Belgisch onderzoek intensief samengewerkt met de Franse gerechtelijke autoriteiten en Europol, maar ook met de Belgische diensten zoals de douane, de CITES-dienst van de FOD Volksgezondheid, het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), het ANB (Agentschap voor Natuur & Bos) en de Civiele Bescherming. De bendeleden kregen celstraffen van twee tot drie jaar en boetes van 4.000 euro tot 32.000 euro.