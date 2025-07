Politie waarschuwt voor valse agenten in Grimbergen: “Ze bellen inwoners op om informatie te vragen over waardevolle spullen”

“Onze zone ontvangt momenteel meldingen van mensen die telefonisch worden gecontacteerd door iemand die zich valselijk uitgeeft als politie-inspecteur”, meldt de zone in een bericht. “Deze persoon stelt vragen over waardevolle spullen in huis, vraagt om bankkaarten klaar te leggen en probeert op die manier persoonlijke en financiële gegevens te bemachtigen. Bij weigering worden er soms bedreigingen geuit.”

Meteen 101 bellen

“Onze politiediensten zullen nooit vragen naar uw waardevolle spullen, bankkaarten, pincodes of andere gevoelige informatie.” De politiezone Grimbergen raadt aan dat wie werd gecontacteerd of twijfels heeft het algemene noodnummer 101 te bellen. “Wees waakzaam. Bespreek dit ook met familie, vrienden en buren, zeker met oudere of kwetsbare personen”, geeft de zone nog als raad mee.