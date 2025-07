Traditionele varkenspootworp tijdens Kanaalfeesten in Humbeek

De Kanaalfeesten startten afgelopen zaterdag met onder meer rondritten in oldtimers en muziek, gisteren vond er de vervroegde 11 juli-viering plaats met onder meer een toespraak van Grimbergenaar Quinten Jacobs over de toekomst van de staatshervorming. Vandaag kan je er snuisteren op de gekende varkens- en koopjesmarkt en is er de traditionele varkenspootworp. In de late namiddag starten de wielercriterums. “Het hele weekend is er feest aan Humbeek-Sas. Drie dagen vol optredens, kermis, sfeer én de jaarmarkt”, besluit burgemeester Bart Laeremans.