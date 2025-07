Snelweg E411 in Jezus-Eik vannacht volledig afgesloten voor verkeer

De E411 richting Namen gaat vanavond om 21 uur dicht voor het verkeer. Een uur later, om 22 uur wordt ook de rijrichting Brussel afgesloten. Beide rijrichtingen van de E411 gaan zondagochtend om 8.00 uur opnieuw open voor verkeer. Tijdens de werken volgt het verkeer richting Namen een omleiding via het af- en oprittencomplex 2 Hoeilaart (Jezus-Eik). Het verkeer richting Brussel rijdt via afrit 3 ‘Terhulpen’ (Maleizen) en de N4.

De oude brug bevat op bepaalde plaatsen een asbesthoudende coating. Daarom wordt de brug voorzichtig afgebroken en worden de grote stukken in een hermetisch afgesloten tent gelegd. Daar wordt het asbest verwijderd, waarna de stukken verkleind en afgevoerd kunnen worden.

Vooruitblik: nieuwe bruggen klaar in zomer 2026

De afbraakwerken in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juli zijn cruciaal voor het verdere verloop van de werken in Jezus-Eik. Na de werken van komend weekend volgen funderings- en betonwerken voor de wegbrug. Tegelijk zijn er ook funderingswerken bezig voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. De montage- en staalwerken voor de fiets- en voetgangersbrug zijn gepland in het najaar van 2025. De fietsbrug zal aansluiten op de nieuwe fietstunnel onder de Vuurgatstraat en de fietssnelweg F204 die Brussel met Waver verbindt. Beide bruggen zullen vermoedelijk in de zomer van 2026 klaar zijn voor gebruik.