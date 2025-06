David Hubert is de nieuwe trainer van OH Leuven: "Jonge, moderne coach met heel veel potentieel"

Na zijn passage als hoofdcoach van Anderlecht heeft David Hubert een nieuwe job als hoofdtrainer beet. Hubert gaat aan de slag bij OH Leuven, waarvan hij ook als speler de clubkleuren verdedigde.

Frédéric Van den Steen , CEO bij de Leuvense eersteklasser, is gelukkig met de aanstelling van de nieuwe coach. “David Hubert is een jonge, moderne coach met heel veel potentieel. Tijdens onze gesprekken toonde hij zich hongerig en ambitieus. Bovendien kent hij de Belgische competitie én het huis, wat een gigantisch groot voordeel is. Hij heeft in de vier seizoenen bij OH Leuven als speler iets moois achtergelaten en toonde enorm veel goesting om ook als trainer zijn stempel te drukken.”

"De club is op zoek naar ambitie en naar groei en verbetering", zegt Hubert. "We moeten samen op zoek gaan om de club nog stappen te laten zetten, daar waar ze misschien de voorbije jaren misschien wat te veel is blijven hangen." Hubert zette zijn handtekening onder een contract tot 2027.