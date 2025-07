Installatie moet Ijse zuiveren van vervuild regenwater Ring rond Brussel: “Vol met olie en zware metalen”

Onderzoek in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij toont aan dat het regenwater van drukke snelwegen neen negatieve impact heeft op de waterkwaliteit van de waterlopen. Dat is ook het geval met de IJse die vervuild regenwater van de Ring rond Brussel en van de spoorweg ontvangt. Daarin komt binnenkort verandering. “Om het regenwater te zuiveren van olie, zware metalen en andere vervuilende stoffen, leggen een zuiveringsinstallatie aan. Die komt in een vijver zich net stroomafwaarts de Ring nabij het kruispunt met de Groenendaalsesteenweg, in de buurt van het station”, zegt Patrick Huvenne van het Agentschap Natuur en Bos. “Het vervuilde regenwater zullen we daar opvangen in een zandvang en zuiveren met zandfilters voordat het in de IJse terechtkomt. Vooraleer we starten met de aanleg van de installatie zal de vijver eerst worden uitgebaggerd.”

Daarnaast zal het vervuilde regenwater dat in de Keizer Karelvijver net stroomopwaarts de Ring loopt, via een ondergrondse koker van zo’n 170 meter lang onder het kruispunt door naar vijver worden afgeleid waarin zich de installatie bevindt en dus mee worden gezuiverd. Volgens huidige planning eindigen de werken in 2026 en zullen weinig hinder voor het wegverkeer veroorzaken. “De werken zullen volgens huidige planning in de loop van volgend jaar eindigen en weinig hinder voor voetgangers, fietsers en autoverkeer veroorzaken. De nodige signalisatie zal worden geplaatst en ook omleidingen zijn voorzien als de doorgang tijdelijk zou worden belemmerd”, aldus Huvenne.