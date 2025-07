Eerste kilometers in Australië voor Belgische zonnewagen: "Klaarstomen voor de start"

Over exact één maand start de 3.000 kilometer lange wedstrijd dwars door de Australische Outback. Daarbij nemen 37 studententeams van over de hele wereld het tegen elkaar op.

Eerste testrit in de Australische zon

De eerste testrit in Australië vond plaats op het MKT-vliegveld, vlak buiten Darwin. Na maanden van intensieve testen in België was dit hét moment om te ontdekken hoe de Infinite Apollo presteert onder de Australische zon.

"Vandaag heb ik met de Infinite Apollo voor de eerste keer in Australië gereden. Het was veel warmer dan in België, maar voor de rest heeft de wagen het heel goed overleefd. Alles voelde heel goed aan en het is heel goed gegaan vandaag", zegt Lander Deprez, mechanisch ingenieur en piloot bij het Innoptus Solar Team

Tegelijkertijd werd gecontroleerd of alle mechanische, elektrische en aerodynamische systemen intact en volledig operationeel zijn na het lange transport. Vandaag start een intensieve periode vol testen en finetunen, waarin het team zich klaarstoomt voor de start van de wedstrijd in augustus.

Van België naar Australië

Drie weken geleden begon de reis van de Infinite Apollo naar Australië, na maanden van voorbereiding en logistieke planning. De container met al het materiaal van het team was zelfs al drie maanden eerder naar Australië gestuurd. Op vrijdag 18 juli kwamen zowel de zonnewagen als de container aan in de tijdelijke werkplaats van het team in Darwin.

Het volledige team arriveerde pas vorige week. Een kleiner verkenningsteam was al een week eerder geland in Adelaide en trok via de Outback naar Darwin om het wedstrijdparcours in kaart te brengen.

De voorbije dagen stonden volledig in het teken van de opbouw en de installatie van de werkplaats gevolgd door de eerste technische controle van de wagen.

"Het is geweldig om de wagen eindelijk op Australische bodem te kunnen zien rijden. Ze is veilig aangekomen, de werkplaats is ingericht en nu zijn wij volledig klaar om te starten aan de laatste voorbereidingen voor de Bridgestone World Solar Challenge", aldus Britt Dewalleff, mechanisch ingenieur bij het Innoptus Solar Team

De Bridgestone World Solar Challenge

De Bridgestone World Solar Challenge vindt om de twee jaar plaats en brengt studententeams van over de hele wereld samen voor een technische en strategische uitdaging. De teams leggen een traject van 3.000 kilometer af, van Darwin tot Adelaide, met een zelfgemaakte zonnewagen.

Dit jaar is de wedstrijd uitzonderlijk vroeg gepland, in augustus, wat samenvalt met de Australische winter. Daardoor zijn er minder zonuren, lagere zonnestand en minder voorspelbaar weer waardoor de teams een extra uitdaging krijgen.

De kwalificatie vindt plaats op 23 augustus in Darwin en bepaalt de startvolgorde. De wedstrijd start op 24 augustus.