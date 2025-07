Sander Heemeryck en Katrien Verstuyft winnen kwarttriatlon in Kapelle-op-den-Bos

De nationale feestdag betekent in Kapelle-op-den-Bos sinds jaar en dag kwarttriatlon. De organisatie ervan is voor het tweede jaar op rij in handen van triatlonclub Tritime1880. De kwarttriatlon betekent een kilometer zwemmen, 36 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Bij de mannen kwam Pamphiel Pareyn als eerste uit het water uit en bouwde tijdens het fietsen zijn voorsprong uit. Achter hem zette Sander Heemeryck de jacht in op de leider. Beetje bij beetje knaagde hij aan de voorsprong van Pareyn, maar pas in de laatste honderden meters spurtte Heemeryck naar de overwinning. Pareyn werd tweede, Jonas De Wachter derde.

Bij de vrouwen domineerde Katrien Verstuyft de wedstrijd van begint tot einde. Ze kwam weliswaar als zesde uit het water, maar nam tijdens het fietsgedeelte de leiding over. Een plaats die ze niet meer afgaf tijdens het lopen. De Antwerpse wint voor het vierde jaar op rij de kwarttriatlon in Kapelle-op-den-Bos. Emma Cottenie werd tweede, Johanna Vercammen derde.