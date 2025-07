Steltenlopers Merchtem vieren 80ste verjaardag: “Folklore wordt van generatie op generatie doorgegeven”

80 jaar worden, dat mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo ook niet bij de Steltenlopers in Merchtem. Van generatie tot generatie geven ze hier de kunst en folklore van steltenlopen door. “Familie is het sleutelwoord”, klinkt het bij voorzitter Roger Daelemans. “Een groep starten kan iedereen, maar die samenhouden en motiveren is wat anders. Tijdens corona hadden we een moeilijke periode, maar we hebben opnieuw een grote groei van jonge leden en dat stimuleert ook de oudere garde. We hebben verschillende gezinnen die met drie generaties aanwezig zijn in de groep.”

Van Rusland tot Dubai, van China tot de Verenigde Staten, Oostenrijk, Roemenië of Vietnam. Overal traden de Steltenlopers al op, vanavond spelen ze een thuiswedstrijd in Merchtem. Na al die jaren kennen ze het geheime recept. “We moeten ervoor zorgen dat iedereen naar de Steltenlopers komt om zich te ontspannen en dat we allemaal vrienden zijn onder elkaar”, zegt Daelemans. “Uiteraard trekken leeftijdsgenoten naar elkaar toe en heb je zo wat groepjes, maar eigenlijk komt iedereen heel goed overeen met elkaar.”