Zussen Van Schepdael sluiten volkscafé Den Haas: "Veel opvolgers en kandidaat-kopers"

Het café bestaat sinds 1870 en de zussen zijn al de vierde generatie van hun familie die achter de tapkast staat, maar aan alle mooie liedjes moet een einde komen. Eind augustus houden Linda en Marianne het voor bekeken. "Omdat wij al van ouderdom zijn en dat begint zwaar te wegen en dat is eigenlijk de enige reden want we doen het graag", klinkt het bij de zussen.

Wat ze zullen missen? "Mijn zus die gaat vooral haar babbel met de klanten missen, denk ik", zegt Marianne. "Dat sociaal contact gaat voor haar wel een enorm verlies zijn." Vooral de vaste klanten zullen de zussen missen. "We hebben heel veel plezier gehad met de klanten, er is altijd iets te beleven." Linda houdt de zaak al 35 jaar open, de laatste tien jaar krijgt ze steun van haar zus.

De vaste klanten zijn er meestal op maandag te vinden. Dan wordt er duchtig gebold in Den Haas. Wij treffen op het terras nieuwe klanten. "Wij hebben het letterlijk net ontdekt", zegt Ann Van Mol. "Wij komen vanuit Antwerpen en zijn hier voor een lang weekend, dus jammer, want wij willen hier wat meer komen wandelen en nu dat we het ontdekt hebben gaat het dicht."

"Er zijn al heel wat opvolgers en kandidaat-kopers", zeggen de zussen. "Maar van 't jaar nog niet, misschien volgend jaar wel." Zover is het nog niet; tot en met 31 augustus. Daarna sluiten de deuren van Café Den Haas voorgoed.