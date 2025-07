Groen Pajottegem pleit voor meer open zwemwater, maar gemeente is duidelijk: “Andere prioriteiten nu”

Groen Pajottegem pleit al een tijdje voor meer toegankelijk zwemwater in de gemeente. Zo riep het gemeentebestuur al op om een haalbaarheidsstudie te doen. “Dat hoeft allemaal niet veel geld te kosten. Het kunnen beperkte investeringen zijn, hoeven geen grote uitbatingen of infrastructuur te zijn. Dat kunnen bestaande poelen zijn, beken, vijvers die hersteld worden. Maar waarom niet ook een aantal zwemvijvers aanleggen met natuurlijke zuivering”, zegt Alwin Loeckx van Groen Pajottegem. “Dat kan in overleg met Outdoor Swimming Belgium, inwoners en verenigingen.”

Als duwtje in de rug had de partij het hele college uitgenodigd voor de poel-party, maar alleen burgemeester Kris Poelaert kwam opdagen. “Ik vind de boodschap van Groen dat ik ertegen ben, best wat stigmatiserend. Daarom ben ik op de uitnodiging ingegaan”, zegt Poelaert. “De Mark is op dit moment zo goed als uitgesloten, de waterkwaliteit is er ronduit slecht. Vorige week nog kwam iemand uit de Mark, die de dag erna huidirritaties kreeg. Andere locaties vragen een realistische kijk. Want wat moet toezicht en onderhoud? Is er aanleg van infrastructuur nodig? En vooral: is de waterkwaliteit voldoende.”