Karim zet zich met Infinty Vilvoorde in voor weeskinderen in Guinee: “Jeugdspelers hun blik op de wereld verruimen”

“In België leven we in een bepaalde luxe, maar we klagen te veel.” Daarmee zet Karim Finine meteen de toon. De jeugdvoorzitter van Infinity Vilvoorde zet zich samen met de club in voor kansarme weeskinderen in Guinee. “Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe moeilijk ze het hebben, ik heb heel veel armoede gezien. Anderzijds heb ik nog nooit zoveel mensen met een glimlach gezien, terwijl ze niets hebben. Met de club zamelen we oude kledij in voor de kinderen, maar via de club zijn er ook zelfstandigen die financieel steunen. Zo hebben we afgelopen maand een bus kunnen kopen die de weeskinderen naar school kan brengen.”

Als jeugdvoorzitter betrekt Karim de jeugdspelers van Infinity bij het project in de hoop dat dat hun blik op de wereld verruimt. “Daarom tonen we ook beelden van het project op onze sociale media en houden we workshops en uitleg rond het project”, zegt Karim. “Als dat allemaal zien, denk dat ouders en kinderen beseffen dat ze heel veel geluk hebben in ons land. Dat ze heel wat kansen krijgen, dat ze naar school kunnen, dat er sociale zekerheid is of dat er wegen zijn waarop een ambulance kan rijden als je in nood bent.”

Vanaf volgend jaar wil Karim samen met de vzw La Baraka ook iets doen aan de kansarmoede in Vilvoorde. “Daarom nemen we nu in eerste instantie contact op met verenigingen en diensten in Vilvoorde. We denken onder meer om voedsel en kledij te bedelen”, zegt Karim. “Daarnaast hebben we om een stand op de jaarmarkt gevraagd waar we gratis iets kunnen geven aan mensen die het nodig hebben, zodat ze met beperkte middelen toch ook iets te vieren hebben.”