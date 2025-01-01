Evenepoel mag zich voor derde keer Flandrien van het Jaar noemen: "Enorm trots"

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen: “Misbruik van vertrouwen”
woe 3 dec
Het einde van 2025 kan bijna niet meer stuk voor Remco Evenepoel. Na de Kristallen Fiets, krijgt de Pajotse wielertrots nu ook de Flandrien van het Jaar-trofee.
Zijn collega-wielrenners verkiezen de Pajotse Aerokogel boven de twee Timmen, respectievelijk Merlier en Wellens. Het is al de derde keer dat Evenepoel de Nieuwsbladtrofee mee naar huis neemt.
"Elke keer weer ben ik enorm trots om zo'n bekroning te krijgen", zegt Evenpoel aan het Nieuwsblad. "Vooral omdat het Belgisch profpeleton de winnaar kiest."