Evenepoel mag zich voor derde keer Flandrien van het Jaar noemen: "Enorm trots"

Zijn collega-wielrenners verkiezen de Pajotse Aerokogel boven de twee Timmen, respectievelijk Merlier en Wellens. Het is al de derde keer dat Evenepoel de Nieuwsbladtrofee mee naar huis neemt.

"Elke keer weer ben ik enorm trots om zo'n bekroning te krijgen", zegt Evenpoel aan het Nieuwsblad. "Vooral omdat het Belgisch profpeleton de winnaar kiest."