Faillissement Leen Bakker België uitgesproken

De Antwerpse rechtbank heeft interieurketen Leen Bakker België failliet verklaard. Heel wat mensen verliezen hun baan. In onze regio zijn er drie vestigingen.

De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft het faillissement van Leen Bakker uitgesproken. Dat is geen verrassing, in augustus zocht Leen Bakker al bescherming tegen schuldeisers. Het bedrijf, dat eigendom van de NederlandseHomefashion Group is, heeft 43 vestigingen in België, waaronder Ternat, Halle en Zaventem.

Voor 29 van de 43 vestigingen is een overnemer gevonden. Zo neemt speelgoedketen Toy Champ, dat op termijn de naam verandert in Dreamland, de vestiging in Zaventem over. Goed nieuws voor de werknemers die bij de overnemer aan de slag zouden kunnen. Van de 300 jobs bij interieurketen in ons land zou slechts tien procent overblijven. Een overnemer voor Halle en Ternat is nog niet gevonden.

De winkels zijn gesloten.

