Nieuwe dienstregeling De Lijn in kader van 'basisbereikbaarheid'

De Lijn past vanaf vijf januari de dienstregeling in de Vlaamse Rand aan. De aanpassingen gebeuren in het kader van het begrip 'basisbereikbaarheid' en vallen nog buiten de besparing van 30 miljoen euro die de openbaarvervoermaatschappij moet doorvoeren.

Op vijf januari past De Lijn de dienstregeling aan voor twee lijnen in de Vlaamse Rand, namelijk lijn 21 Merchtem – Grimbergen – Vilvoorde – Brussels Airport en lijn 91 Zaventem – Kortenberg – Everberg – Leuven.

"We verminderen het aantal ritten op het deeltraject Vilvoorde – Brussels Airport van lijn 21", klinkt het. "Tijdens de daluren op weekdagen en in het weekend rijdt deze lijn voortaan om het halfuur op dit traject." De Lijn belooft dat reizigers vlot kunnen overstappen door extra ritten op het deeltraject Cargo Discount P1-Brussels Airport. "Tijdens de daluren op weekdagen en op zaterdag rijdt lijn 21 om de 7,5 minuten tussen Cargo Discount P1 en Brussels Airport en op zondag om de 10 minuten." Daarnaast grijpt De Lijn in op lijn 91. "We vermeerderen het aantal ritten op het deeltraject Melsbroek Stationslaan - Brussels Airport", klinkt het. "Deze lijn rijdt tijdens de avond op weekdagen en in het weekend voortaan om het halfuur op dit traject."

De aanpassingen komen er volgens de principes van 'basisbereikbaarheid'. Dat concept houdt in dat de openbaarvervoersmaatschappij het aanbod aanpast aan de vraag van de reizigers. Als meer reizigers van een bepaalde lijn gebruik maken, dan voert De Lijn de frequentie van de ritten op; minder reizigers betekent minder frequente bediening. De aanpassingen komen er dus niet in het kader van de geplande besparingen.

