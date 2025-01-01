Dilbeek investeert volgende 6 jaar 100 miljoen euro: “80 miljoen voor wegen en gebouwen”

“Er komen heel wat uitdagingen op Dilbeek af. Zo heeft Dilbeek, net als andere lokale overheden, te maken met stijgende kosten. De opeenvolgende crisissen en de algemene moeilijke geopolitieke situatie hebben de prijzen en de loonkosten aanzienlijk doen stijgen. Tel daarbij nog de oplopende kosten voor de pensioenen en van de hulpverleningsdiensten, alsook de dalende inkomsten vanwege de hogere overheden en je komt terecht in een heel uitdagende context. Dit zorgt ervoor dat we een aantal moeilijke keuzes hebben moeten maken”, zegt burgemeestert Quaghebeur.

Duurzame KMO-site Winddries

Eén van de doelen van het meerjarenplan is de vernieuwing van het gebouwenpatrimonium. ”Zo gaan we ervoor zorgen dat onze gemeentelijke gebouwen energiezuiniger worden. Daarnaast zullen we ook inzetten op een aantal vernieuwende projecten. Zo zal er langs de Ninoofsesteenweg werk gemaakt van een nieuwe duurzame KMO- site Winddries waar er onder andere plaats zal zijn voor een nieuw recyclagepark en gemeentelijke loodsen. Dilbeek zal een inhaalbeweging maken op het vlak van speelplekken. Veel speeltuinen zijn aan vervanging toe en zullen vernieuwd worden. Daarnaast komen er ook een aantal nieuwe plekken bij”, klinkt het.

Nieuwe gemeenteschool en sporthal

Wat betreft kinderopvang en onderwijs willen ze in Dilbeek de volgende jaren werk maken van de nieuwe gemeenteschool Bettendries in Sint-Anna-Pede en van een nieuwe kinderopvang. Ook komt er een nieuwe sporthal op de Keperenbergsite in Itterbeek. En zowel Chiro Kapelle als Scouts Alena krijgen nieuwe jeugdlokalen. “Tenslotte willen we in deze context hameren op het belang van Nederlands als verbindende taal. We zullen het aanbod aan oefenkansen Nederlands gevoelig uitbreiden zodat Dilbekenaren, die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, hun kennis kunnen bijspijkeren”, zegt het gemeentebestuur.

Dienstverlening verbeteren

De gemeente onderstreept in het meerjarenplan ook het belang dan een goede dienstverlening naar de Dilbekenaar. “We willen kijken hoe we aan de hand van digitale processen onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren om onze inwoners nog beter ten dienste kunnen staan. Daarnaast gaan we de komende jaren ook sterk inzetten op communicatie om nog gerichter in te spelen op de communicatiebehoeften van de Dilbekenaar. Hierbij spelen de digitale media een belangrijke rol: zo gaan we onze sociale media blijven optimaliseren om nog beter en sneller te communiceren, en gaan we ook werk maken van een nieuwe website”, klinkt het in Dilbeek.

Dorpskernen in nieuw kleedje

Het gemeentebestuur wil van Dilbeek een gezonde en groene omgeving maken en wil dat concreet maken door een aantal Dilbeekse dorpskernen in een nieuw kleedje te steken. “In de eerstkomende jaren zullen de kernen van Groot-Bijgaarden en Sint-Ulriks-Kapelle aangepakt worden. De kernen van Schepdaal, Dilbeek en Itterbeek komen later, in de tweede helft van de bestuursperiode - aan de beurt. Daarnaast maken we op de Keperenbergsite in Itterbeek werk van een nieuw woonzorgcentrum Breugheldal waarbij een stuk van het bestaande gebouw behouden blijft en een oude vleugel vervangen wordt. Om de vergrijzingsgolf in de nabije toekomst te trotseren heropenen we het dagverzorgingscentrum op de Kerperenbergsite. Het uitgangspunt van het dagverzorgingscentrum is duidelijk: senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten wonen. Tot slot breiden we ook het aantal lokale dienstencentra uit. Niet enkel in Itterbeek zullen personen met een beginnende zorgbehoefte terecht kunnen, maar ook in Groot-Bijgaarden en Schepdaal”, aldus de meerderheid.