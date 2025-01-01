Ook in Dilbeek tijdelijk verbod op het bezit van vuurwerk
© Pixabay

Ook in Dilbeek tijdelijk verbod op het bezit van vuurwerk: “Zwaar vuurwerk schrikte vorig jaar veel buurten op”

Na Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel komt er ook in Dibeek een tijdelijk verbod op het bezit van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. Dat verbod wordt afgedwongen door een politieverordening en duurt van 1 december tot en met eind januari. De voorbije jaren werden verschillende Dilbeekse buurten tijdens de eindejaarsperiode opgeschrikt door zwaar vuurwerk, wat hinder veroorzaakt bij mens en dier.

Vorig jaar kreeg de politie van Dilbeek een pak oproepen rond vuurwerk binnen. Er werd toen gepatrouilleerd met vier tot zes ploegen. Eén persoon werd op heterdaad betrapt, verschillende dozen vuurwerk en vuurpijlen werden in beslag genomen. “Mensen op heterdaad betrappen met vuurwerk blijft moeilijk. Daarom wordt een tijdelijk verbod op het bezit van pyrotechnische stoffen opgelegd. Onder pyrotechnische stoffen verstaan we materiaal dat explosieve stoffen bevatten om warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie te produceren”, klinkt het bij de politie.

