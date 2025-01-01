Ook in Dilbeek tijdelijk verbod op het bezit van vuurwerk: “Zwaar vuurwerk schrikte vorig jaar veel buurten op”

Vorig jaar kreeg de politie van Dilbeek een pak oproepen rond vuurwerk binnen. Er werd toen gepatrouilleerd met vier tot zes ploegen. Eén persoon werd op heterdaad betrapt, verschillende dozen vuurwerk en vuurpijlen werden in beslag genomen. “Mensen op heterdaad betrappen met vuurwerk blijft moeilijk. Daarom wordt een tijdelijk verbod op het bezit van pyrotechnische stoffen opgelegd. Onder pyrotechnische stoffen verstaan we materiaal dat explosieve stoffen bevatten om warmte, licht, geluid, gas of rook of een combinatie te produceren”, klinkt het bij de politie.