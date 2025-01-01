Evenepoel neemt vijfde Kristallen Fiets mee naar huis

Het Laatste Nieuws reikt de prijs al sinds 1992 uit aan de meest verdienstelijke Belgische renners van jaar. Johan Museeuw heeft vijf exemplaren op de schoorsteenmantel staan en sinds gisteren heeft ook de 'Aerokogel uit Schepdaal' extra afstofwerk.

Door een val tijdens een trainingsrit begint Evenepoels seizoen met een domper. Toch weet de regiogenoot het BK, het EK én het WK tijdrijden te winnen. De Kristallen Fiets is zijn laatste prijs als wielrenner voor Soudal-Quick Step. Evenepoel ruilt het team voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Net als vorig jaar gaat Evenepoel Tim Merlier en Jasper Philipsen vooraf. Bij de vrouwen sleept Lotte Kopecky haar zesde kristal in de wacht. Een unicum.