Multisportclub ReActief laat leden proeven van Harry Potter-sport zwerkbal

Multisportclub ReActief laat leden proeven van Harry Potter-sport zwerkbal: "Magisch om te doen"

Als je fan bent van Harry Potter dan weet je dat zijn favoriete hobby zwerkbal is. Zwerkbal is vertaald naar een echte sport en Multisportclub ReActief laat er de leden graag van proeven. Het gaat om de niet-magische variant, dus vliegen door de lucht is er niet bij. In deze reportage legt Bart Boddin uit wat de regels zijn. Multisportclub ReActief ontstond negen jaar geleden in Asse. De leden ontdekken iedere week een andere sport. De club is actief op verschillende plekken in de regio waaronder Gooik, Ternat, Liedekerke en Dilbeek.

