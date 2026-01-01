Twee zwaargewonden na ongeval in avondspits op E40 ter hoogte van Ternat

Het ongeval zorgde voor een zware avondspits op de E40 ter hoogte van Ternat. De snelweg ging vanaf 19u bijna een uur dicht, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen en puin konden ruimen. Brokstukken van de wagens lagens verspreid over de volledige rijbaan.

Eén van de inzittenden van een betrokken wagen zat gekneld in het voertuig en moest bevrijd worden door de brandweer. Die persoon werd samen met een kind zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. "Maar ze verkeerden niet in levensgevaar," zegt Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.