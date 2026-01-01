Ternat sluit kerstvakantie af met kleurrijke tractorstoet

Al zes jaar wordt de kerstvakantie in Ternat afgesloten met een heuse tractorparade. De stoet is de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de grotere in de regio, al telde de organisatie dit jaar minder iets minder voertuigen. De landbouwers sloegen namelijk de handen in elkaar, met als resultaat: minder tractoren, maar meer licht- en klankspektakel. En dat kon op heel wat belangstelling rekenen in de straten van Ternat, Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek.