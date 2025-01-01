Ternat zoekt meest feestelijke straat; bewoners Schapenbaan dingen mee naar prijs
In Ternat loopt de eindejaarswedstrijd 'Ternat straalt'. Daarmee gaat de gemeente op zoek naar de gezelligste kerststraat. Een 15-tal straten nemen deel. Zo ook de Schapenbaan, die helemaal versierd is in het thema 'schaapjes'.
Met de actie gaat de gemeente Ternat op zoek naar de warmste en feestelijkste plek in de gemeente. "Want wat is er leuker dan sfeer, licht en verbondenheid in de donkere dagen van december?", klinkt het. Bewoners van zo'n 15 straten gaven gehoor aan de oproep en gingen creatief aan de slag. Het gaat onder andere om de Affligemstraat, de Boterstraat, Eskernoek, Groenstraat, Hopstraat, Kerkpleinweg en dus ook de Schapenbaan. In ons nieuws gaan we er schaapjes tellen!
De winnaar van de wedstrijd krijgt een subsidie voor het organiseren van een buurtfeest.