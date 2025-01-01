Ternat zoekt meest feestelijke straat; bewoners Schapenbaan dingen mee naar prijs

Met de actie gaat de gemeente Ternat op zoek naar de warmste en feestelijkste plek in de gemeente. "Want wat is er leuker dan sfeer, licht en verbondenheid in de donkere dagen van december?", klinkt het. Bewoners van zo'n 15 straten gaven gehoor aan de oproep en gingen creatief aan de slag. Het gaat onder andere om de Affligemstraat, de Boterstraat, Eskernoek, Groenstraat, Hopstraat, Kerkpleinweg en dus ook de Schapenbaan. In ons nieuws gaan we er schaapjes tellen!

De winnaar van de wedstrijd krijgt een subsidie voor het organiseren van een buurtfeest.