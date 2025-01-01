De schapenbaan in Ternat is feestelijk versierd met... lichtgevende schaapjes

Ternat zoekt meest feestelijke straat; bewoners Schapenbaan dingen mee naar prijs

In Ternat loopt de eindejaarswedstrijd 'Ternat straalt'. Daarmee gaat de gemeente op zoek naar de gezelligste kerststraat. Een 15-tal straten nemen deel. Zo ook de Schapenbaan, die helemaal versierd is in het thema 'schaapjes'.

Met de actie gaat de gemeente Ternat op zoek naar de warmste en feestelijkste plek in de gemeente. "Want wat is er leuker dan sfeer, licht en verbondenheid in de donkere dagen van december?", klinkt het. Bewoners van zo'n 15 straten gaven gehoor aan de oproep en gingen creatief aan de slag. Het gaat onder andere om de Affligemstraat, de Boterstraat, Eskernoek, Groenstraat, Hopstraat, Kerkpleinweg en dus ook de Schapenbaan. In ons nieuws gaan we er schaapjes tellen!

De winnaar van de wedstrijd krijgt een subsidie voor het organiseren van een buurtfeest.

De schapenbaan in Ternat is feestelijk versierd met... lichtgevende schaapjes

Meest bekeken

Zwartrijden wordt zwaarder bestraft vanaf 1 januari
Mobiliteit

De Lijn gaat zwartrijden zwaarder bestraffen: “Minimumboete voortaan 127 euro”

De uitrit van de parking van de Lidl aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
Mobiliteit
Justitie

Politie Zennevallei controleert gevaarlijke manoeuvres parking supermarkt Bergensesteenweg

Maxine uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen
Sport

15-jarige Maxine Van den Steen uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen: “Alle verwachtingen overtroffen”

Justitiepaleis Brussel
Justitie

Vrouw uit Londerzeel was lokvogel voor ontvoering en foltering van crypto-oplichter

zat 20 dec
Dolle pret in het ballenbad op Kids Winter Wonderland
Jeugd

Vierde editie van Kids Winter Wonderland in Gare Maritime ontvangt hoog bezoek

zon 21 dec

Meer nieuws uit de regio

Het gemeentebestuur van Ternat
Wonen
Politiek

Ternat verfijnt regels nu bouwpauze afloopt: "Verhinderen de appartementisering"

vrij 19 dec
De uitbaters van SANO Livin' in Ternat
Sport

Sportfederatie en fitness-sector kwaad op Vandenbroucke voor verhoging btw: "Welke visie zit hier achter?"

don 18 dec
Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
Straatverlichting
Samenleving
Economie

Gemeenten overleggen over nachtelijke gedimde in plaats van gedoofde verlichting

woe 10 dec
Voorstelling van het PajotKompas
Samenleving

PajotKompas helpt inwoners Pajottenland richting juiste welzijnshulp

woe 10 dec