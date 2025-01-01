Regiogenoten Maxine Van den Steen en Sune De Valck slokoppen tijdens BK baanwielrennen

Na Kerstmis verhuisde het BK wielrennen van Gent naar de Velodroom in Heusden-Zolder. Maxine Van den Steen eindigde vierde in de puntenkoers en vijfde in de 500 meter, daags erna liet ze haar veelzijdigheid zien. Tot aan de afsluitende puntenkoers maakten nog meerdere rensters kans op de Belgische titel. “Door de algemene vermoeidheid werd er weinig aangevallen, wat in mijn voordeel speelde”, zegt Maxine. “Door slim te koersen en een sterke sprint kon ik de eindzege pakken in het omnium.”

Een dag later maakte ze het spannend in de keirin. Na een nerveuze finale en het bekijken van de fotofinish werd Maxine uiteindelijk als Belgisch kampioene aangeduid, waardoor ze ook deze discipline aan haar indrukwekkende palmares kon toevoegen. De Opwijkse pakte twee weken geleden ook al de Belgische titels op de afvalling, scratch en sprint. “De titels zijn een gezamenlijke verdienste van iedereen die in mij gelooft en mij ondersteunt”, aldus Maxine.

Eind januari staat nog de ploegkoers op het programma, waarin Maxine samen met Maité DePourcq hun Belgische trui zal verdedigen. Naast Maxine schittert ook Sune De Valck op het BK baanwielrennen. De Ternattenaar won eerder al goud in het omnium en deed daar in de Velodroom titels in de scratch, ploegkoers en afvalling bij.