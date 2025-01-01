Diegem maakt zich op voor Superprestige veldrijden: “De avond geeft de magie”

In Diegem worden de laatste voorbereidingen getroffen voor Diegem Cross. De voorbije twee weken werd het parcours minutieus opgebouwd, morgenavond verandert de dorpskern in één groot feest. “Zodra de lampen aangaan, verandert de dorpskern in een decor dat geen enkele andere veldrit ter wereld kan kopiëren”, zegt organisator Francis Bosschaerts. “De felverlichte straten, de luidkeelse supporters, de karakteristieke passages door de kern van het dorp: de avondsfeer geeft de magie aan de cross. Het is heel belangrijk dat we dat kunnen blijven doen.”

Naast de avondsfeer is ook de feesttent een uithangbord. DJ Benny zet er de toon van ’s namiddags tot ’s avonds, en om 19u30 brengt Sam Gooris een feestmoment dat perfect aansluit bij deze jubileumeditie. De voorbije twee jaar werd Diegem Cross gecombineerd met de TurboCross van Average Rob, maar dit jaar verhuisde dat evenement naar de Plage Cross in Hofstade. Ook de twee grote namen, Van der Poel en Van Aert, zijn er dit jaar niet bij. Toch zal er zeker genoeg ambiance en spanning zijn.

“We gaan echt mooie en spannende crossen krijgen hebben. Bij de mannen voorspel ik een duel tussen Thibau Nys en Tibor Del Grosso, bij de vrouwen hebben we Alvarado en Puck Pieterse aan de start. Het zullen wat minder toeschouwers zijn zonder de TurboCross, maar de voorverkoop verloopt goed. Ik denk dat we rond de 15.000 toeschouwers zullen eindigen.”

De cross in Diegem werd voor het eerst in 1975 gereden, dit jaar dus exact een halve eeuw geleden. Albert Van Damme won, en het was meteen de start van een indrukwekkende lijst van winnaars. Sinds begin jaren '80 behoort Diegem tot de Superprestige. In 2020 werd een uitstapje naar de Wereldbeker gemaakt, maar die editie werd geannuleerd door de coronapandemie. Maar lang niet alle edities werden 's avonds gereden. We doken in ons beeldarchief: