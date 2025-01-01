Vakbonden bereiken akkoord over herstructurering bij WEngage in Diegem: “Zware klap voor 400 werknemers”

Na een marathononderhandeling van 15 uur hebben de vakbonden en directie een akkoord bereikt over de herstructurering bij WEngage, dat naast Diegem ook vestigingen heeft in Hasselt, Oostende en Luik. Het akkoord bestaat uit twee luiken, één daarvan is een herstelplan waarbij zo’n 400 mensen moeten afvloeien. “Werknemers zonder project worden vrijgesteld van prestaties tijdens hun opzeg, terwijl werknemers met lopend werk hun opzeg moeten presteren met recht op sollicitatieverlof en later vrijstelling via de tewerkstellingscel”, melden de vakbonden. “Voor oudere werknemers is er een aanvullende vergoeding bij landingsbanen. Na de ontslagrondes, die zullen plaatsvinden in de eerste twee kwartalen van 2026, zal er nog plaats zijn voor 800 medewerkers.”

In het akkoord is ook een harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden opgenomen. “Er bestond na jaren van sociaal overleg een hele resem van akkoorden waardoor er heel wat verschillen zijn ontstaan”, klinkt het. “Zo worden nieuwe uniforme vergoedingen vastgelegd voor weekend- en avondwerk, worden maaltijdcheques verhoogd en telewerk geharmoniseerd. Het herstelplan treedt volgende week in werking. De komende weken zal het akkoord worden uitgeschreven in verschillende ondernemingscao’s om de afspraken bindend te maken.”

86 procent van het personeel heeft het akkoord goedgekeurd. “We leven mee met de zware klap die maximaal 400 werknemers zullen ondergaan door dit collectief ontslag en zullen erover waken dat de gemaakte afspraken voor de 800 blijvende werknemers correct worden toegepast. We geloven dat door dit herstelplan WEngage opnieuw financieel gezond kan worden”, aldus nog de vakbonden. Wengage zit al een tijdje financieel in slechte papieren. Zo vroeg de Belgische tak afgelopen zomer nog bescherming aan tegen zijn schuldeisers. In ons land werkt het callcenterbedrijf onder meer voor Telenet, Luminus en Voo.