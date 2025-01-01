© Dimitri Berlanger

Verschuiving in Machels gemeentebestuur: Bektas neemt schepenambt van Blanckaert over

Eén jaar na de verkiezingen ruilt Benny Blanckaert van Samen Vooruit zijn schepenambt in voor een zitje in de Machelse gemeenteraad. Partijgenoot Idris Bektas neemt de bevoegheden over.

Binnen de bestuursploeg bij de verdeling van de schepenposten overeengekomen dat Blanckaert na een jaar een stap opzij zou zetten. De laatste twee jaar van de legislatuur keert Blanckaert terug om burgemeester Jean-Pierre De Groef op te volgen.

De tijdelijke herschikking opent meteen de deur voor een nieuwe naam in het schepencollege. Idris Bektas wordt aangesteld als schepen en neemt de volledige bevoegdheden van Blanckaert over: Sociale Zaken, Seniorenbeleid, Zorg en Middenstand. Daarnaast wordt hij voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Volgens het gemeentebestuur moet de wissel zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Blanckaert blijft tot zijn aanstelling als burgemeester in de gemeenteraad zetelen.

