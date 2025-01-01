Politie VIMA blijft inzetten op correct e-stepgebruik: opnieuw 22 voertuigen in beslag genomen

Bestuurders van een e-step moeten minstens 16 jaar oud zijn en dezelfde verkeersregels volgen als fietsers. Zo is rijden op het fietspad verplicht, passagiers vervoeren verboden en de maximumsnelheid beperkt tot 25 km/u. Zes grote, zichtbare controleacties én extra toezicht tijdens de dagelijkse werking leverden nu opnieuw overtredingen op. In het totaal werden 22 opgedreven e-steps in beslag genomen. De voertuigen worden vernietigd. Vier van deze overtreders bleken jonger dan 16 jaar te zijn.

In het totaal werden 11 jongeren die de opgelegde leeftijd nog niet hebben, betrapt. Hun vervoersmiddel werd ingehouden door de politie. Twee van hen reden bovendien met een passagier op de step. Ook dat is om veiligheidsredenen verboden.

“De gevaren van slecht e-stepgebruik, kwamen in 2025 veelvuldig in de pers. In onze politiezone hadden we bij het begin van dit jaar het vaste voornemen om via uitgebreide sensibilisering en communicatie de regels nog eens duidelijk te maken én via controles de hardleerse overtreders uit het verkeer te halen. We zien dat langzaamaan het aantal overtreders afneemt, maar dat er toch nog overtreders tegen de lamp lopen. We gaan dit soort acties in de toekomst blijven voeren. Niet om het gebruik van e-steps te verhinderen, maar wel om het veiliger te maken. Voor de bestuurders van e-steps, maar vooral voor andere zwakke weggebruikers,” aldus Jo De Ro, burgemeester van Vilvoorde.