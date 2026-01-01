Ann De Laet uit Machelen is één van de twee winnaars van de 'Liever Loklaal-campagne.

Winnaars 'Liever Lokaal'-actie zijn bekend: "Investeren in je eigen buurt"

Ann De Laat uit Machelen en Cathy Bockstaele uit Merchtem winnen Liever Lokaal, de wedstrijd die provincie Vlaams-Brabant organiseerde om lokaal winkelen tijdens de eindejaarsperiode aan te zwengelen. Ten opzichte van vorig jaar is zowel het aantal deelnemende gemeenten als het aantal deelnemende shoppers gestegen.

Tweeëntwintig gemeenten hebben deelgenomen aan de 'Liever Lokaal'-actie die de provincie Vlaams-Brabant tijdens de eindejaarsperiode organiseerde. “Liever Lokaal was een succes”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor economie. “Er deden 5 gemeenten meer mee ten opzichte van de vorige editie. Dat leverde meer dan 20.000 digitale deelnames op, een stijging van 30 procent. Er werd ook zeer goed via de papieren wedstrijdformulieren deelgenomen. Deze resultaten tonen aan dat de consument bereid is om lokaal te kopen.”

Wie lokaal iets koopt, krijgt een wedstrijdformulier. Zowel uit de digitale als de papieren pot heeft de provincie een winnaar gekozen. Voor Merchtem komt Cathy Bockstaele uit de bus. "Met deze eindejaarsactie wilden we onze lokale handelaars een extra duwtje in de rug geven en inwoners zin geven om dichtbij huis te kopen", zegt schepen van Lokale Economie in Merchtem Reinhoud De Bosscher. "Elke lokale aankoop is een investering in onze dorpskernen, jobs en levendige straten. Met de oprichting van de Lokale Ondernemersraad maken we daar bovendien een blijvend verhaal van: samen met onze ondernemers bouwen we aan een sterke, toekomstgerichte lokale economie."

Ook Machelen levert een winnaar: Ann De Laet. “Lokaal winkelen is meer dan een aankoop doen: het is investeren in je eigen buurt en in de mensen achter de winkeltoog. Met acties zoals ‘Liever Lokaal’ willen we die betrokkenheid versterken. Dat een inwoner van Machelen nu met een elektrische fiets naar huis mag, maakt deze eindejaarsactie extra bijzonder”, besluit Idris Bektas, schepen van middenstand van Machelen-Diegem. Zowel Cathy als Ann winnen een fiets.

© Vlaams-Brabant

