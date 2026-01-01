Jos uit Merchtem spot vogels samen met zijn kleinkinderen: “Zo’n dertig vogels geteld”

Vandaag is het het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Door de vogels jaarlijks te tellen, krijgen ze zicht op hoe vogels tuinen gebruiken en welke soorten vooruit- of achteruitgaan. Ook Jos uit Merchtem doet mee aan het vogeltelweekend, samen met zijn kleinkinderen.

Speciaal voor Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt, nodigde Jos uit Merchtem zijn kleinkinderen uit om samen vogels te spotten. “Hier zijn vrij veel vogels in de tuin, omdat we hier een achttal voedersilo’s hebben hangen”, zegt Jos Verhaegen. “Vroeger waren dat allemaal BV’tjes voor mij: bruine vogeltjes. Sinds ik gepensioneerd ben, ben ik mij toch iets meer gaan interesseren voor die beestjes.”

Na een kwartier tellen, hebben Jos en zijn kleinkinderen toch heel wat vogels gespot. “Ik schat dat we toch zo’n 30-tal vogeltjes geteld hebben. Met dan op het laatste nog de grote bonte specht, dus mooi”, zegt Jos. “De huismus hebben het meest geteld, terwijl die het toch wel moeilijk. Maar in de buurt van de tuin zijn ook hagen, waar ze kunnen schuilen. De laatste tijd hebben we ook meer en meer pimpelmezen.”

Meest bekeken

Halle heeft met Mathias en Nikky nieuw prinsenpaar
Cultuur

Halle heeft met Mathias en Nikky nieuw prinsenpaar: “Droom die uitkomt”

Steenokkerzeelzeel verzet zich tegen onvergund bijbouwen
Mobiliteit
Justitie

Steenokkerzeel dient klacht in tegen werken Brussels Airport: "7.000 vierkante meter extra verharding is toch niet min"

vrij 23 jan
Sport

Lucas Coenen wint opnieuw Sporttrofee in Overijse: “Hij blijft de motorcrosswereld verbazen”

zat 24 jan
Er wordt vijf dagen lang gestaakt op het spoor
Mobiliteit

Vijf dagen staking op het spoor: “Impact voor de reizigers verschilt van dag tot dag”

Bo De Kerf ruilt Lierse voor FCV Dender EH
Sport

Bo De Kerf ruilt Lierse voor FCV Dender EH: “Terugkeer naar vertrouwde grond”

zat 24 jan

Meer nieuws uit de regio

De gewestweg loopt door het centrum van Merchtem
Mobiliteit

Merchtem krijgt meer zeggenschap over dorpskern: "We hadden er weinig over te zeggen"

vrij 23 jan
Cycling Club 1785 uit Merchtem wil jongeren warm maken voor wielersport
Sport

Cycling Club 1785 uit Merchtem wil jongeren warm maken voor wielersport: “Passie is de basis voor goeie opleiding”

maa 19 jan
Schepen van Mobiliteit Dirk Blomme en burgemeester Maarten Mast staan naast de nieuwe camera.
Mobiliteit

Merchtem koopt mobiele snelheidscamera: "Ook de snelheid van speedpedelecs controleren"

zat 17 jan
Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Crevits stelt de Integratie alliantie voor
Economie
Samenleving

Minister Crevits lanceert Integratie alliantie: "Goed voor de vooruitgang van mijn Nederlands"

don 15 jan
Het cashpunt in Merchtem slikte Hildes bankkaart in.
Samenleving

Cashpuntautomaat in Merchtem zorgt voor problemen: "Mijn kaart is weg"

don 15 jan