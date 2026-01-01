Jos uit Merchtem spot vogels samen met zijn kleinkinderen: “Zo’n dertig vogels geteld”

Speciaal voor Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt, nodigde Jos uit Merchtem zijn kleinkinderen uit om samen vogels te spotten. “Hier zijn vrij veel vogels in de tuin, omdat we hier een achttal voedersilo’s hebben hangen”, zegt Jos Verhaegen. “Vroeger waren dat allemaal BV’tjes voor mij: bruine vogeltjes. Sinds ik gepensioneerd ben, ben ik mij toch iets meer gaan interesseren voor die beestjes.”

Na een kwartier tellen, hebben Jos en zijn kleinkinderen toch heel wat vogels gespot. “Ik schat dat we toch zo’n 30-tal vogeltjes geteld hebben. Met dan op het laatste nog de grote bonte specht, dus mooi”, zegt Jos. “De huismus hebben het meest geteld, terwijl die het toch wel moeilijk. Maar in de buurt van de tuin zijn ook hagen, waar ze kunnen schuilen. De laatste tijd hebben we ook meer en meer pimpelmezen.”